Генпрокуратура Ирака намерена преследовать организаторов курдского референдума
28 сентября 2017 - 11:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Генпрокуратура Ирака запросила у властей страны список имен организаторов курдского референдума о независимости для начала их преследования по закону. Об этом сообщил официальный представитель иракской судебной власти Абдель Саттар Берекдар.
Ранее парламент Ирака подтвердил намерение властей начать судебный процесс против организаторов референдума о независимости Иракского Курдистана, включая многолетнего президента автономии Масуда Барзани.
«Генпрокуратура требует от министерского совета по национальной безопасности и соответствующих структур направить заявление с именами персон, нарушивших конституцию и решение верховного суда, для принятия в их отношении законных мер», — говорится в заявлении Берекдара, пишет РИА Новости.
Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября, несмотря на запрет парламента и верховного суда Ирака. Отделение от Ирака поддержали около 93% проголосовавших курдов.
Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.
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