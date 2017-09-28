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Армения резко увеличивает военный бюджет

Армения резко увеличивает военный бюджет
28 сентября 2017 - 13:21 AMT

PanARMENIAN.Net - На заседании правительства РА 28 сентября министр финансов Вардан Арамян представил проект государственного бюджета Армении на 2018 год.

Согласно проекту, расходы на оборону РА в 2018 году составят около 246.8 млрд драмов ($518 млн) по сравнению с 209.8 млрд драмов в 2017 году. Таким образом, средства, выделяемые на оборону страны, возрастут на 37 млрд драмов или 17,6%.

В частности, расхпды на военную оборону с 202 млрд увеличатся до 238 млрд драмов.Расходы на исследования в оборонном секторе увеличатся примерно на 800 млн драмов до около 2.433 млрд драмов.

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