Армения резко увеличивает военный бюджет
28 сентября 2017 - 13:21 AMT
PanARMENIAN.Net - На заседании правительства РА 28 сентября министр финансов Вардан Арамян представил проект государственного бюджета Армении на 2018 год.
Согласно проекту, расходы на оборону РА в 2018 году составят около 246.8 млрд драмов ($518 млн) по сравнению с 209.8 млрд драмов в 2017 году. Таким образом, средства, выделяемые на оборону страны, возрастут на 37 млрд драмов или 17,6%.
В частности, расхпды на военную оборону с 202 млрд увеличатся до 238 млрд драмов.Расходы на исследования в оборонном секторе увеличатся примерно на 800 млн драмов до около 2.433 млрд драмов.
Самое значимое
Как сообщает Национальная статистическая служба Армении, за 7 месяцев в стране было произведено 20149 оптических устройств
Об этом говорится в письме Тиграна Худавердяна, генерального директора «Яндекс.Такси».
Средства будут направлены на улучшение распределительных сетей и повышения энергетической безопасности
Единственной страной, имеющей задолженность перед Арменией является Грузия.
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