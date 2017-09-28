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Фильм Аветисяна «Последний житель» признан лучшим на Фестивале Скандинавских стран

Фильм Аветисяна «Последний житель» признан лучшим на Фестивале Скандинавских стран
28 сентября 2017 - 12:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Картина армянского режиссера Дживана Аветисяна «Последний житель» признана победителем в номинации «Лучший художественный фильм» на международном «Фестивале Скандинавских стран» (Scandinavian International Film Festival). Об этом сообщается на странице фильма в социальной сети Facebook.

Фестиваль стартует 25 октября, завершится 28 октября показом фильма Дживана Аветисяна «Последний житель».

Фильм «Последний житель» повествует о последнем жителе села, опустевшего вследствие карабахского конфликта. Однако главный герой по имени Абгар не может уехать, поскольку ждет возвращения дочери, которая после погромов попала в психиатрическую лечебницу. Саундтрек к фильму написал лидер группы System of a Down Серж Танкян.

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Страница фильма «Последний житель» в Facebook
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