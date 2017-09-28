Художник из Гюмри удостоился премии Каннской выставки современного искусства
28 сентября 2017 - 12:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Искусствовед из второго по величине города Армении Гюмри Андраник Аветисян удостоился премии «Новый талант и творческая мысль» на Каннской международной выставке современного искусства, прошедшей с 23 по 26 сентября.
В Каннах было представлено пятнадцать работ Аветисяна, исполненных с помощью паутины, пишет Rusarminfo.
Приглашение на участие в выставке было получено случайно: один из организаторов выставки увидел фотографии работ Андраника Аветисяна в Facebook и отправил приглашение на участие.
Выставка в Каннах стала первой площадкой, где были представлены работы Аветисяна. В Армении искусствовед никогда не выставлялся. В 2012 году Андраник Аветисян был одним из кандидатов на выборах мэра Гюмри.
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