Армяно-иранский фильм «Ева» будет выдвинут на «Оскар» от РА

PanARMENIAN.Net - Армяно-иранский фильм «Ева» режиссера Анаит Абад будет выдвинут от Армении на «Оскар-2017» в категории «Лучший иностранный фильм».

Фильм на армянском языке является совместной продукцией Армении и Ирана, его показ с 24 сентября стартовал в ереванских кинотеатрах.

Фильм представляет историю быта одной карабахской деревни, жители которой противостоят различным испытаниям и в послевоенный период продолжают борьбу за право на существование. Фильм представляет собирательный образ жителей Армении и Арцаха, описывает армянские этнические традиции, охватывая общечеловеческие ценности.

Сюжетная линия повествует о сложной жизни молодой женщины-врача, об ответственности за собственные поступки и утверждает, что извечная мудрость и загадка бессмертия древней нации и всего человечества заключается в принципе взаимопомощи в минуту опасности.