Армяно-иранский фильм «Ева» будет выдвинут на «Оскар» от РА
28 сентября 2017 - 13:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Армяно-иранский фильм «Ева» режиссера Анаит Абад будет выдвинут от Армении на «Оскар-2017» в категории «Лучший иностранный фильм».
Фильм на армянском языке является совместной продукцией Армении и Ирана, его показ с 24 сентября стартовал в ереванских кинотеатрах.
Фильм представляет историю быта одной карабахской деревни, жители которой противостоят различным испытаниям и в послевоенный период продолжают борьбу за право на существование. Фильм представляет собирательный образ жителей Армении и Арцаха, описывает армянские этнические традиции, охватывая общечеловеческие ценности.
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