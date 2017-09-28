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Тяжелоатлет Карен Маркарян завоевал бронзу на юношеском чемпионате Европы

Тяжелоатлет Карен Маркарян завоевал бронзу на юношеском чемпионате Европы
28 сентября 2017 - 13:42 AMT

PanARMENIAN.Net - На продолжающемся в Косово юношеском чемпионате Европы по тяжелой атлетике до 15 и 17 лет представитель Армении Карен Маркарян 27 сентября с результатом 296 кг в двоеборье поднялся на третью ступень пьедестала почета.

Он также завоевал малую бронзовую медаль в рывке (136 кг). Второй представитель РА - Ара Аганян, тоже удостоился малой бронзовой медали, но в толчке (162 кг), пишет пресс-служба НОКА.

Всего Армению 27 сентября представили 2 спортсмена в весовой категории 77 кг до 17 лет.

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