Тяжелоатлет Карен Маркарян завоевал бронзу на юношеском чемпионате Европы

PanARMENIAN.Net - На продолжающемся в Косово юношеском чемпионате Европы по тяжелой атлетике до 15 и 17 лет представитель Армении Карен Маркарян 27 сентября с результатом 296 кг в двоеборье поднялся на третью ступень пьедестала почета.

Он также завоевал малую бронзовую медаль в рывке (136 кг). Второй представитель РА - Ара Аганян, тоже удостоился малой бронзовой медали, но в толчке (162 кг), пишет пресс-служба НОКА.

Всего Армению 27 сентября представили 2 спортсмена в весовой категории 77 кг до 17 лет.