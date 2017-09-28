В Тбилиси во время церемонии награждения Ароняна включили гимн РФ вместо армянского
28 сентября 2017 - 15:49 AMT
PanARMENIAN.Net - В Тбилиси после финала Кубка мира по шахматам, победителем которого стал армянский гроссмейстер Левон Аронян, во время церемонии награждения по ошибке включили гимн России вместо армянского.
Через несколько секунд, однако, организаторы поняли свою ошибку и выключили гимн РФ, включив гимн Армении.
Армянский гроссмейстер Левон Аронян 27 сентября выиграл Кубок мира по шахматам, который проходил в Тбилиси. В финале Аронян на тай-брейке победил китайца Дин Лижэня. Первую партию на тай-брейке Аронян выиграл белыми фигурами, вторую - черными.
Аронян и Дин Лижэнь, выйдя в финал Кубка мира, отобрались на турнир претендентов на звание чемпиона мира, который пройдет в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года.
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