Министр образования РФ призвала ввести уроки шахмат в школах по примеру Армении
28 сентября 2017 - 16:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр образования и науки России Ольга Васильева заявила о поддержке предложения по введению уроков шахмат в школьную программу по примеру Армении.
«Я полностью поддерживаю это предложение. У нас 40 регионов, которые вводят шахматы в первую часть дня, некоторые регионы работают с шахматами во внеурочное время. Возьмем, например, Армению. Здесь во втором, третьем и четвертом классах обязательно есть шахматы. В итоге — шестое место в этом году на Всемирной математической олимпиаде, большие достижения в области IT-технологий», — заявила Васильева, передает RT.
Она отметила, что подобные успехи взаимосвязаны.
«Шахматы — это интеллект, это его развитие, с этим никто не будет спорить. При этом абсолютно никакая затратность. И самое главное, что методика настолько хороша (потому что в шахматы играют не первое тысячелетие), что даже учитель, который раньше не владел игрой в шахматы, может в течение очень короткого времени сам понять основы этой игры и начать готовить малышей. Это должно быть в школах», — заключила министр.
Решением правительства Армении с 1 сентября 2011 года шахматы преподаются в младших классах общеобразовательных школ.
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