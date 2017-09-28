Месси - третий по количеству матчей за «Барселону» за историю клуба
28 сентября 2017 - 16:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Нападающий «Барселоны» Лионель Месси появился в стартовом составе команды в гостевом матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спортингом».
Эта игра стала 593-й для Месси за каталонскую команду. Таким образом, 30-летний аргентинский футболист сравнялся по этому показателю с экс-защитником «Барселоны» Карлесом Пуйолем и теперь делит с ним третье место в списке игроков, проведших наибольшее количество матчей за клуб в его истории, пишет Championat.com.
Больше Месси и Пуйоля матчей за «Барселону» провели только полузащитники Андрес Иньеста (638 матчей), который продолжает выступать в клубе, и Хави (767).
Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. На данный момент на его счету 519 голов в 593 матчах за клуб.
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