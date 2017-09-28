В Германии судят осла: Ему грозит штраф в €5000
28 сентября 2017 - 16:41 AMT
PanARMENIAN.Net - В немецком городе Гисен, земля Гессен, владелец спортивного автомобиля McLaren подал в суд на хозяина осла после того, как животное погрызло его дорогостоящий автомобиль.
В 2016 году водитель McLaren припарковал машину возле загона с ослом и ушел. Пока его не было, осел Витус принялся кусать автомобиль. В полиции предположили, что оно приняло оранжевый McLaren за гигантскую морковь, пишет Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.
Когда владелец машины вернулся, он обнаружил, что осел испортил деталь из углеродного волокна и повредил краску на задней части машины. Хозяин животного отказался платить за ремонт и посоветовал лучше выбирать место для парковки. Теперь водитель пытается через суд получить с него 5 тысяч евро. Как утверждает хозяин осла, нет доказательств того, что именно Витус покусал автомобиль потерпевшего.
28 сентября проходит первое заседание суда по гражданским делам.
Photo: DPA / Globallookpress.com
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