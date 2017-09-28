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Официально вышел Nokia 3310 с поддержкой 3G

Официально вышел Nokia 3310 с поддержкой 3G
28 сентября 2017 - 16:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания HMD Global представила версию телефона Nokia 3310 с поддержкой сотовой связи третьего поколения.

Изначально переиздание легендарной Nokia 3310 дебютировало на выставке MWC 2017 в феврале, но та модель могла работать только в сетях 2G. Теперь это упущение исправляется.

Кроме того, Nokia 3310 3G отличается большим пространством между кнопками для более удобного набора и получила два новых цветовых варианта, пишет Ferra.ru.

Телефон получил 2,4-дюймовым дисплеем с разрешением QVGA (320 х 240 пикселей), 2-мегапиксельную камеру со вспышкой, слот для карточек формата microSD, поддержку Bluetooth и аккумулятор на 1200 мАч.

Телефон Nokia 3310 3G станет доступен в середине октября по рекомендованной розничной цене 69 евро.

Ссылки по теме:
Ferra.ru: Nokia 3310 с поддержкой 3G представлен официально
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