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РФ списала более $20 млрд долга странам Африки

РФ списала более $20 млрд долга странам Африки
28 сентября 2017 - 17:37 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия списала африканским странам долг на сумму более 20 млрд долларов.

«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более 20 млрд долларов», - сказал Путин журналистам после переговоров с президентом Гвинеи Альфой Конде, с которым они обменялись орденами, пишет «Интерфакс».

Президент добавил, что в 2016 году Россия выделила по каналам Всемирной продовольственной организации на нужды поддержки стран Африки $5 млн.

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Interfax.ru: Россия списала $20 млрд долга странам Африки
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