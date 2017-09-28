В Азербайджане усиливается давление на христиан
28 сентября 2017 - 17:52 AMT
PanARMENIAN.Net - В Азербайджане разворачивается давление на хриатиан. Так, председатель Совета государственной поддержки НПО при президенте Азербайджанской Республики, депутат Азай Гулиев заявил, что христианские миссионеры «ведут опасную деятельность в Азербайджане».
На проходящей в Баку конференции «НПО и религиозные общины: от сотрудничества к совместной деятельности» Гулиев сказал, что в основном они ведут опасную агитацию среди молодежи, призывников в армию, пишет АПА.
Он отметил, что христианские миссионеры очень активизировались в Азербайджане: «Мы уже это точно определили. Они ведут агитацию среди призывников, пытаются уклонить их от армии, говорят им, что использование оружия – грех. Таким образом, они влияют на азербайджанскую армию, ослабляют боевой настрой. Их деятельность запрещена во многих странах. Мы тоже должны уже принять решение в связи с этим».
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
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