В Азербайджане усиливается давление на христиан

PanARMENIAN.Net - В Азербайджане разворачивается давление на хриатиан. Так, председатель Совета государственной поддержки НПО при президенте Азербайджанской Республики, депутат Азай Гулиев заявил, что христианские миссионеры «ведут опасную деятельность в Азербайджане».

На проходящей в Баку конференции «НПО и религиозные общины: от сотрудничества к совместной деятельности» Гулиев сказал, что в основном они ведут опасную агитацию среди молодежи, призывников в армию, пишет АПА.

Он отметил, что христианские миссионеры очень активизировались в Азербайджане: «Мы уже это точно определили. Они ведут агитацию среди призывников, пытаются уклонить их от армии, говорят им, что использование оружия – грех. Таким образом, они влияют на азербайджанскую армию, ослабляют боевой настрой. Их деятельность запрещена во многих странах. Мы тоже должны уже принять решение в связи с этим».