В новом iPhone X существуют проблемы с Face ID для детей и близнецов
28 сентября 2017 - 18:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Apple опубликовала документ относительно работы функции распознавания лица Face ID, которая используется для аутентификации пользователей в новом флагманском смартфоне iPhone X.
В документе имеется упоминание, что ложные срабатывания Face ID могут случаться при распознавании близнецов, просто похожих братьев и сестер, а также детей младше 13 лет, поскольку их черты еще не до конца оформились. Впрочем, за проблему это Apple не считает и просто рекомендует в таком случает использовать защиту смартфона с помощью пароля, пишет Ferra.ru.
Во время анонса Apple подчеркивала, что Face ID намного совершенное других способов биотита-аутентификации и сбоит в одном случае из миллиона. Как обещают разработчики, Face ID нельзя обмануть с помощью фото или маски, а также ей не страшны шапки, очки, появившаяся борода или смена прически пользователем.
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