Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны
28 сентября 2017 - 20:54 AMT
PanARMENIAN.Net - 28 сентября, около 15:00 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в юго-восточном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Сейран Манвелович Саркисян (1998 г.р.). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны НКР.
Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.
14 августа около 11:00 по местному времени на боевом посту погиб военнослужащий Армии обороны НКР Арман Мовсисян 1998 года рождения. Мовсисян погиб от выстрелоа с азербайджанской стороны.
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