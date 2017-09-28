Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны

PanARMENIAN.Net - 28 сентября, около 15:00 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в юго-восточном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Сейран Манвелович Саркисян (1998 г.р.). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны НКР.

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

14 августа около 11:00 по местному времени на боевом посту погиб военнослужащий Армии обороны НКР Арман Мовсисян 1998 года рождения. Мовсисян погиб от выстрелоа с азербайджанской стороны.