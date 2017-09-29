15-летняя Лиана Гюрджян завоевала 3 золота на ЧЕ по тяжелой атлетике
29 сентября 2017 - 11:10 AMT
PanARMENIAN.Net - На продолжающемся в Косово юношеском чемпионате Европы по тяжелой атлетике 28 сентября борьбу начали девушки из сборной Армении.
В первенстве до 15 лет в весовой категории 69 кг Лиана Гюрджян была на голову выше всех соперниц. Армянка за один день завоевала три золотые медали в двоеборье (183 кг), рывке (78 кг) и толчке (105 кг), сообщает пресс-служба НОКА.
Представитель Армении Карен Маркарян 27 сентября с результатом 296 кг в двоеборье поднялся на третью ступень пьедестала почета. Он также завоевал малую бронзовую медаль в рывке (136 кг).
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