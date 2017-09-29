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Роналду хочет €40 млн евро зарплаты в год вместо €25 млн

Роналду хочет €40 млн евро зарплаты в год вместо €25 млн
29 сентября 2017 - 11:52 AMT

PanARMENIAN.Net - Нападающий «Реала» Криштиану Роналду добивается почти двукратного повышения зарплаты.

Португалец считает, что достоин получать зарплату, сопоставимую с окладами Лионеля Месси в «Барселоне» и Неймара в «ПСЖ» – от 30 до 40 млн евро после уплаты налогов, пишет Eurosport со ссылкой на AS.

В настоящий момент Криштиану зарабатывает 21 млн евро чистыми. «Реал» готов повысить зарплату лидера команды только до 25 млн евро.

Ранее другое испанское издание Marca утверждало, что Роналду достаточно 25 млн евро. Контракт Криштиану рассчитан до 2021 года.

По данным Football Leaks, Неймар получает в «ПСЖ» примерно 37 млн евро в год.

Ссылки по теме:
Eurosport. AS: форвард «Реала» Криштиану Роналду хочет уже не 25, а 40 миллионов евро чистыми в год
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