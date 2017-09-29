Forbes: Компании 5 российских бизнесменов-армян в числе крупнейших в России
29 сентября 2017 - 11:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Авторитетный журнал Forbes опубликовал список «200 крупнейших частных компаний России 2017 года». В список вошли также компании пяти российских бизнесменов армянского происхождения.
Так, на втором месте в рейтинге расположилась компания «Магнит» Сергея Галицкого (фамилия до женитьбы — Арутюнян). Выручка компании за 2016 год составила 1.75 триллионов рублей.
На 34-м месте в списке группа компаний «Ташир» олигарха Самвела Карапетяна, годовая выручка которой составила 195 млрд рублей.
52-е место рейтинга заняла компания «Росгосстрах» Даниила Хачатурова, годовая выручка которой составила 140 млрд рублей.
На 92-м месте расположилась компания «Группа РЕСО» братьев Сергея и Николая Саркисовых. Выручка компании составила 87 млрд рублей.
На 159-м месте списка расположилась еще одна компания российского бизнесмена-армянина - компания «Авилон» Камо Авагумяна, годовая выручка которой составила 51 млрд рублей.
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Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
По его словам, Восканян был застрелен, когда схватил гранату, пытаясь бежать
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