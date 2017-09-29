Во Франции нашли эскиз обнаженной Моны Лизы

PanARMENIAN.Net - Нарисованный углем портрет обнаженной женщины, хранившийся в коллекции одного из музеев во Франции более 150 лет, мог быть эскизом для Моны Лизы, считает французский арт-эксперт.

Ранее считалось, что портрет женщины, известной как Монна Ванна, был выполнен в студии Леонардо да Винчи. Сейчас эксперты говорят, что художник сам мог работать над обеими картинами. После экспертизы в Лувре кураторы считают, что эскиз обнаженной женщины, «по крайней мере, частично», нарисовал сам да Винчи, пишет BBC.

Эксперт-реставратор из Лувра Бруно Моттен подтвердил, что рисунок «очень высокого качества» и по времени создания совпадает с годами жизни Леонардо на рубеже XVI века.

Отмечается, что руки и тело почти идентичны, портреты почти одинакового размера,на рисунке есть маленькие проколы, которые, возможно, позволяли совмещать контуры с портретом Моны Лизы. Художник-реставратор Моттен указывает, однако, что штрихи наверху рисунка около головы сделаны правшой, тогда как Леонардо был левшой.

С 1862 года этот рисунок находился в коллекции искусства эпохи Возрождения в музее Конде во дворце Шантийи, к северу от французской столицы.

Леонардо да Винчи (1452-1519) был одним из величайших художников итальянского Возрождения, а его картина «Мона Лиза» (также известная как «Джоконда») остается одним из самых узнаваемых и ценных произведений искусства в мире. Считается, что картина - портрет Лизы Герардини, написанная по заказу ее мужа - торговца тканями и флорентийского чиновника Франческо дель Джокондо.