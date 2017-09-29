На аукционе в Швейцарии нашли похищенную в 1976 году картину Айвазовского

PanARMENIAN.Net - Похищенная в России картина выдающего мариниста армянского происхождения Ивана Айвазовского «Море» снята с торгов аукционного дома в Швейцарии. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«НЦБ Интерпола МВД России при участии Министерства культуры Российской Федерации установили местонахождение похищенного произведения искусства, представляющего особую ценность для культурного наследия РФ», - сказала Волк, пишет ТАСС.

По ее словам, были получены данные, что на территории Швейцарии на торгах аукционного дома Koller выставлена картина И. К. Айвазовского «Вид на Ревель», написанная в 1845 году. Оригинальное название картины - «Море».

«Произведение было похищено из собрания музея-заповедника «Дмитровский кремль» в 1976 году. В ходе взаимодействия по каналам Интерпола со швейцарскими партнерами похищенная картина оценочной стоимостью более $1 млн была снята с аукционных торгов», - отметила представитель МВД.

В настоящее время ведется работа по возвращению картины в Россию.

Иван Константинович Айвазовский (Ованес Геворкович Айвазян) родился 29 июля 1817 года Феодосии. Его отец был армянским коммерсантом из Крыма. Художник написал больше 6 тысяч работ и завоевал мировую славу в качестве художника-мариниста. При жизни Айвазовского состоялось более 120 выставок его картин не только в России, но и во многих странах. Самые известные его работы — «Девятый вал», «Галатская башня в лунную ночь», «Хаос. Сотворение мира», «Неаполитанский залив», «Буря на море ночью» и «Переход евреев через Красное море». Живописец скончался на 83-м году жизни перед мольбертом в своем доме в Феодосии.