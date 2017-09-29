7 юных армянских тхэквондистов примут участие в чемпионате Европы
29 сентября 2017 - 14:24 AMT
PanARMENIAN.Net - С 5 по 8 октября в Будапеште пройдет чемпионат Европы по тхэквондо среди кадетов (до 15 лет). В турнире примут участие 7 представителей Армении.
Как сообщил старший тренер сборной Саркис Сарксисян, в столицу Венгрии отправятся Саркис Мурадян (41 кг), Александр Айрапетян (45 кг), Гамлет Мкртчян (49 кг), Слава Хачатрян (53 кг), Карен Казарян (57 кг), Мартин Мартиросян (61 кг) и Давид Хачатрян (65+ кг), пишет пресс-служба НОКА.
Команда оправится на место соревнований 3 октября.
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