7 юных армянских тхэквондистов примут участие в чемпионате Европы

PanARMENIAN.Net - С 5 по 8 октября в Будапеште пройдет чемпионат Европы по тхэквондо среди кадетов (до 15 лет). В турнире примут участие 7 представителей Армении.

Как сообщил старший тренер сборной Саркис Сарксисян, в столицу Венгрии отправятся Саркис Мурадян (41 кг), Александр Айрапетян (45 кг), Гамлет Мкртчян (49 кг), Слава Хачатрян (53 кг), Карен Казарян (57 кг), Мартин Мартиросян (61 кг) и Давид Хачатрян (65+ кг), пишет пресс-служба НОКА.

Команда оправится на место соревнований 3 октября.