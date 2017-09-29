// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

7 юных армянских тхэквондистов примут участие в чемпионате Европы

7 юных армянских тхэквондистов примут участие в чемпионате Европы
29 сентября 2017 - 14:24 AMT

PanARMENIAN.Net - С 5 по 8 октября в Будапеште пройдет чемпионат Европы по тхэквондо среди кадетов (до 15 лет). В турнире примут участие 7 представителей Армении.

Как сообщил старший тренер сборной Саркис Сарксисян, в столицу Венгрии отправятся Саркис Мурадян (41 кг), Александр Айрапетян (45 кг), Гамлет Мкртчян (49 кг), Слава Хачатрян (53 кг), Карен Казарян (57 кг), Мартин Мартиросян (61 кг) и Давид Хачатрян (65+ кг), пишет пресс-служба НОКА.

Команда оправится на место соревнований 3 октября.

 Самое значимое
Sportskeeda: Мхитарян стал опорой «Манчестер Юнайтед»Sportskeeda: Мхитарян стал опорой «Манчестер Юнайтед»
Издание отмечает, что в лице Мхитаряна главный тренер МЮ Жозе Моуринью приобрел не только лучшего плеймейкера за последние 3 сезона, но и игрока, который находится на вершине своего мастерства
Аронян вышел в 1/16 финала Кубка мира по шахматамАронян вышел в 1/16 финала Кубка мира по шахматам
Представляющий США Самуэль Севян на тай-брейке уступил китайцу Ли Чао счетом 0,5:1,5
Аронян стартовал с победы на Кубке мира по шахматам в ТбилисиАронян стартовал с победы на Кубке мира по шахматам в Тбилиси
Другие представители Армении Грант Мелкумян и Роберт Ованнисян стартовали с ничьей
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
МЮ номинировал Мхитаряна, Погба и Ибрагимовича на звание игрока сезона Лиги Европы
The National: Значимость Мхитаряна для «МЮ» растет
Аронян сыграл вничью со Свидлером: Последний соперник – Карлсен.
Аронян одержал победу в первом туре Кубка Сигнфилда
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
Баку объявил в межгосударственный розыск 4 граждан Турции за визит в Карабах Генпрокуратура 28 сентября возбудила уголовное дело по статье 318.2 УК Азербайджана (незаконное пересечение границы Азербайджанской Республики)
Маск представил проект «Big Fucking Rocket» BFR включает в себя многоразовые сверхтяжелую ракету и пилотируемый корабль, вмещающий порядка ста человек
На аукционе в Швейцарии нашли похищенную в 1976 году картину Айвазовского По ее словам, были получены данные, что на территории Швейцарии на торгах аукционного дома Koller выставлена картина И. К. Айвазовского «Вид на Ревель»
50-тысячный пассажир поезда Ереван-Батуми получил сертификат на бесплатную поездку «Юбилейным» пассажиром Южно-Кавказской железной дороги стала Гаяне Ованнисян, вернувшаяся в столицу Армении с отдыха на черноморском побережье