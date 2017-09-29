Концерт Монатика в Ереване не состоится: Продалось всего около 200 билетов
29 сентября 2017 - 14:48 AMT
PanARMENIAN.Net - 30 сентября в Ереване должен был состояться первый ежегодный молодежный фестиваль UpEvn Open Air 2017, в рамках которого должны были выступить диджеи, певцы и музыканты из Армении, Европы, Украины и России. В их числе должны были выступить также российский рэпер, основатель музыкального лейбла Presnya Family - Kravz и украинский певец, танцор, автор песен, композитор Monatik.
Однако, 28 сентября компания-организатор мероприятия распространила заявление, согласно которому концерт отменяется из-за недостаточного для покрытия расходов объема продажи билетов. Как отмечают организаторы, продалось не более 200 билетов.
В заявлении говорится, что в таких условиях невозможно провести концерт без спонсорской поддержки со стороны государства. Купленные билеты вскоре можно будет возвратить.
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