Концертный директор Монатика: Организаторы водили нас за нос, но певец все равно приедет в Ереван
29 сентября 2017 - 16:33 AMT
PanARMENIAN.Net - 30 сентября в Ереване должен был состояться первый ежегодный молодежный фестиваль UpEvn Open Air 2017, в рамках которого должны были выступить российский рэпер, основатель музыкального лейбла Presnya Family Kravz и украинский певец, танцор, автор песен, композитор Monatik. Однако, как стало известно, концерт не состится.
В беседе с PanARMENIAN.Net концертный директор Монатика и Кравца Тамара Васюхина заявила, что в отмене концерта виновата компания-организатор Prime Production.
«Компания не выполнила свои обязательства по отношению к артисту. Ему не выплатили, как полагается, часть гонорара. Кроме того, нас до последнего водили за нос и выдавали ложную информацию о продаже билетов: говорили, что билеты продаются, промо проводится, как следует»,- рассказала Васюхина.
28 сентября компания-организатор мероприятия распространила заявление, согласно которому концерт отменяется из-за недостаточного для покрытия расходов объема продажи билетов. Как отмечают организаторы, продалось не более 200 билетов.
По словам концертного директора, однако, Монатик и Кравц все-таки приедет в Ереван: артист уже вечером 29 сентября вылетит в столицу Армении и 30 сентября проведет тут.
«Мы до сих пор не можем выйти на связь с директором Prime Production Эдгаром Октаняном, он не отвечает на звонки. По сути, эта компания обманула не только нас, но и людей, которым обещали концерт и продали билеты»,- отметила Васюхина, подчеркнув, что рекламная кампания концерта была организавана не на достойном уровне.
«Мы знаем, что Монатика ждут в Армении и хотят попасть на его концерт. В том, что концерт не состоится, виноваты лишь организаторы. Мы можем подать на них в суд за это»,- заключила концертный директор Монатика.
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