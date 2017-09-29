Организатор ереванского концерта Монатика: Мы сделали все возможное, билеты не продавались

PanARMENIAN.Net - 30 сентября в Ереване должен был состояться первый ежегодный молодежный фестиваль UpEvn Open Air 2017, в рамках которого должны были выступить российский рэпер, основатель музыкального лейбла Presnya Family - Kravz и украинский певец, танцор, автор песен, композитор Monatik. Однако, как стало известно, концерт не состится.

В беседе с PanARMENIAN.Net директор компании-организатора Prime Production Эдгар Октанян заявил, что они сделали все возможное для того, чтобы концерт состоялся.

«Мы организовали рекламную кампанию, потратили деньги и делали все от себя зависящее, чтобы концерт состоялся, но билеты не продались»,- отметил он.

Ранее в беседе с PanARMENIAN.Net концертный директор Монатика Тамара Васюхина заявила, что в отмене концерта виновата компания-организатор Prime Production. «Компания не выполнила свои обязательства по отношению к артисту. Ему не выплатили, как полагается, часть гонорара. Кроме того, нас до последнего водили за нос и выдавали ложную информацию о продаже билетов: говорили, что билеты продаются, промо проводится, как следует»,- рассказала Васюхина.

«Мы даже снизили стоимость билетов до 3000 драмов в надежде, что так больше людей смогут позволить себе прийти на концерт, но наши надежды не оправдались»,- рассказал Октанян.

По его словам, компания Prime Production выполнила все пункты договора. «Осталось выплатить артисту 70 тысяч рублей неустойку за отмену концерта, мы должны были сделать это сегодня, но не успели, обязательно выплатим», - заверил Октанян, добавив, что очень разочарован сложившейся ситуацией и не знает, продолжит ли заниматься организацией концертов.

28 сентября компания-организатор мероприятия распространила заявление, согласно которому концерт отменяется из-за недостаточного для покрытия расходов объема продажи билетов. Как отмечают организаторы, продалось не более 200 билетов.