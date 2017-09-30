«МК»: Армения прекрасна, несмотря на все свои многочисленные проблемы
30 сентября 2017 - 11:39 AMT
PanARMENIAN.Net - В издании «Московский комсомолец» появилась статья об Армении, в которой рассказывается о том, что страна прекрасна, несмотря на все свои многочисленные проблемы. Автор статьи описывает Армению, как страну, хорошо знакомую русским, и в то же время «совершенно незнакомую».
«Мы не знаем Армению как страну с потрясающе красивой природой и не менее потрясающими древними памятниками. И мы не знаем Армению как страну, в которой совершенно по-особому относятся к русским»,- говорится в статье.
«Ереван — это один из древнейших городов мира. Считается, что его основал в 782 году до нашей эры самый могущественный царь древнего государства Урарту Аргишти I (для справки: Рим был основан в 753 году до нашей эры, Париж — в III веке до нашей эры, Киев — в 482 году уже нашей эры)»,- пишет издание.
По словам автора статьи, чтобы почувствовать подлинный дух Армении, надо ехать не в столицу, а в глубинку — даже если эта глубинка расположена в часе езды от Еревана.
«Армянская церковная архитектура — это что-то совершенно поразительное, что-то мгновенно берущее за сердце. Все древние армянские храмы выстроены в очень суровом и очень простом стиле, с минимумом украшений. Но в этой суровости и простоте столько достоинства, столько внутренней силы, столько энергетики, что это почувствовал даже я — человек, не считающий себя особо религиозным»,- отмечает автор статьи.
«Представьте себе картину: величественные верхушки гор, длинное и глубокое ущелье с текущей по его дну быстрой речкой. Представьте себе так называемую «Симфонию камней» — уникальный природный памятник в виде огромных шестиугольных базальтовых скал. Представьте древний христианский монастырь с пещерами-кельями, вырубленными в горах. Представьте стоящий прямо на краю ущелья сохранившийся с языческих времен храм божества Митры. Представьте — и не думайте, что в вашем воображении возник некий скомпилированный «идеальный армянский пейзаж». Я описал совершенно конкретную местность — местность Гарни-Гегард, где все эти чудеса находятся в пешей доступности друг от друга»,- описывается в статье.
«Армения — это пока не то место, куда стоит ехать, ожидая высокого уровня сервиса. Приличные гостиницы и прекрасные рестораны в стране, конечно, есть. Но если Грузия уже давно поняла, что надо делать ставку на туризм, то Армения только начинает подходить к осознанию этого факта»,- отмечает автор статьи.
«Кроме природы и древних церковных памятников у обаяния Армении есть еще и третья наиважнейшая составляющая — люди. Люди, которые изумительно хорошо относятся к русским»,- говорится в статье.
При этом автор статьи не утаивает, что в Армении есть масса проблем: «Но Армения прекрасна, несмотря на все свои многочисленные проблемы. Пусть она такой и остается — прекрасной страной, в которой любят русских».
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