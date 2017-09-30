«Барселона» может перейти в АПЛ, если Каталония станет независимой

PanARMENIAN.Net - Министр спорта Каталонии Жерар Фиерас заявил, что каталонские клубы будут вольны сами решать свою судьбу.

«Если Каталония станет независимой, то «Барселона», «Эспаньол» и «Жирона» должны будут решить, где они хотят играть. Они могут выбирать между испанским чемпионатом или соседними странами: Италией, Францией или Англией.

В Испании есть команды из других стран, которые играют в низших лигах. Во Франции играет «Монако», а в Англии – валлийские команды. Не думаю, что УЕФА будет против этого», – сказал Фиерас, пишет Eurosport со ссылкой на The Mirror.

Референдум о независимости Каталонии пройдет 1 октября. Испанские власти не собираются признавать результаты референдума, поскольку по Конституции страны, вопрос об отделении какой-либо территории должен решаться только общеиспанским голосованием.