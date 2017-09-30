В Азербайджане задерживают геев и трансгендеров: Их пытают
30 сентября 2017 - 12:26 AMT
PanARMENIAN.Net - В Баку за неделю сотрудники полиции задержали более 50 геев и трансгендеров. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на правозащитников и адвокатов.
Правозащитник Джавид Набиев рассказал изданию «Настоящее время», что некоторые из задержанных получили до 30 суток ареста.
По официальной версии МВД, полицейские задерживают геев, которые занимаются проституцией. Адвокат Самид Рахимли заверил, что это не так.
«Полиция нацелена на геев в принципе, а не на проституток, как они об этом заявляют», — сказал он, пишет Meduza со ссылкой на NYT.
Как рассказал Самид Рахимли, задержанных подвергали пыткам электрошоком, некоторым обривали голову.
Власти Азербайджана заявляют, что рейды связаны с жалобами местных жителей.
Официально в Азербайджане не запрещены гомосексуальные отношения. Тем не менее, представители ЛГБТ подвергаются там осуждению и преследованию. В рейтинге организации ILGA-Europe, которая отслеживает нарушение прав ЛГБТ, Азербайджан занимает последнее место по качеству жизни.
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Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
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