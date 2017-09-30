Моуринью обвиняется в налоговом мошенничестве: Его вызвали в мадридский суд

PanARMENIAN.Net - Главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью вызвали в мадридский суд по обвинению в налоговом мошенничестве. Португалец должен явиться в суд 3 ноября, за два дня до гостевого матча АПЛ против «Челси».

Моуринью обвиняется в налоговом мошенничестве с прибылью от собственных имиджевых прав на сумму 3,3 миллиона евро, сообщает Eurosport со ссылкой на ESPN.

Испанская прокуратура выдвинула обвинение против бывшего главного тренера «Реала» в июне. Португалец обвиняется в двух налоговых преступлениях в период с 2011 по 2012 год.

Жозе Моуринью отработал в «Реале» три сезона с 2010 по 2013-й. За три года португалец выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.