Моуринью обвиняется в налоговом мошенничестве: Его вызвали в мадридский суд
30 сентября 2017 - 12:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью вызвали в мадридский суд по обвинению в налоговом мошенничестве. Португалец должен явиться в суд 3 ноября, за два дня до гостевого матча АПЛ против «Челси».
Моуринью обвиняется в налоговом мошенничестве с прибылью от собственных имиджевых прав на сумму 3,3 миллиона евро, сообщает Eurosport со ссылкой на ESPN.
Испанская прокуратура выдвинула обвинение против бывшего главного тренера «Реала» в июне. Португалец обвиняется в двух налоговых преступлениях в период с 2011 по 2012 год.
Жозе Моуринью отработал в «Реале» три сезона с 2010 по 2013-й. За три года португалец выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
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Издание отмечает, что в лице Мхитаряна главный тренер МЮ Жозе Моуринью приобрел не только лучшего плеймейкера за последние 3 сезона, но и игрока, который находится на вершине своего мастерства
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