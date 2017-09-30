Самому пожилому жителю Армении 115 лет

PanARMENIAN.Net - В последние годы в Армении наблюдается тенденция к увеличению числа пожилых людей в контексте общей численности населения. Об этом сообщила на пресс-конференции начальник отдела по вопросам пожилых людей министерства труда и социальных вопросов РА Анаит Геворкян.

На протяжении 25 лет ежегодно 1 октября отмечается Международный день пожилых людей.

«Число людей в возрасте 63 лет и старше составляет 12,9 % от общей численности населения: около 387 000 человек», – отметила она, пишет Panorama.am.

Геворкян сообщила, что по состоянию на сегодняшний день в республике проживает 85 человек в возрасте старше 100 лет, самый пожилой человек проживает в селе Еранос Гегаркуникской области РА – 115 лет, а в Ереване проживают 22 человека в возрасте свыше 100 лет.

По словам представителя министерства, увеличение числа пожилых людей среди населения обусловлено снижением рождаемости, тенденциями в области долголетия и пр. Обратившись к работам, проводимым министерством труда и социальных вопросов, Геворкян отметила, что, не отказываясь от старых методов, представители министерства руководствуются также новыми для проведения реформ в данной сфере.