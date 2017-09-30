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Армянам не разрешают установить хачкар в грузинском селе: В ход пущены войска спецназначения

Армянам не разрешают установить хачкар в грузинском селе: В ход пущены войска спецназначения
30 сентября 2017 - 14:37 AMT

PanARMENIAN.Net - Жители грузинского Гумбурдо 30 сентября хотели установить хачкар у перезахороненных костей предков во дворе церкви X века, но полиция не пустила их во двор церкви, заявив, что у них такой приказ.

Жители не собираются расходиться по домам и пытаются прорваться через закрывших собой вход полицейских. И те, и другие ждут представителей местных властей, которые едут в село, пишет Jnews.

Бывший депутат Районного собрания, а ныне кандидат в депутаты Ашот Саарян призвал жителей разойтись и установить хачкар 4 октября, по его словам, тогда уже можно будет установить без каких либо проблем, однако жители требуют гарантии и говорят, что не разойдутся пока не будут уверены, что хачкар будет установлен у перезахороненных могил их предков.

Позже ситуация в Гумбурдо накалилась, прозвучали выстрелы, в ход были пущены войска специального назначения. Инцидент перерос в столкновения.

Летом 2016 года начались реставрационные работы в церкви X века в селе Гумбурдо. Во время работ во дворе церкви были найдены человеческие кости. Кости потом были перезахоронены после того, как жители настояли на этом. Для того, чтобы решить проблему надлежащим образом, жители не раз организовывали встречи с армянским и грузинским духовенствами.

Ссылки по теме:
Jnews: Инцидент в Гумбурдо между жителями и полицейскими
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