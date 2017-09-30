Бюджет нового сезона «Игры престолов» составил $90 млн

PanARMENIAN.Net - Телеканал HBO планирует потратить 15 миллионов долларов на каждый эпизод заключительного сезона «Игры престолов».

Общий бюджет восьмой части, в которую войдут шесть серий, составит 90 миллионов долларов, пишет Lenta.ru со ссылкой на Mashable.

Как пишет издание Vanity Fair, затраты на последний сезон могут возрасти еще больше. Хронометраж каждого эпизода составит около полутора часов.

Отмечается, что на серии первого сезона создатели «Игры престолов» тратили по 6 миллионов долларов.

В ноябре 2016-го стали известны размеры гонораров ведущих актеров фэнтезийной саги за съемки в седьмом и восьмом сезонах. Сумма каждого вознаграждения превысила миллион долларов за эпизод.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой фэнтезийной саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина. Седьмой сезон завершился 28 августа. Финальная, восьмая часть «Игры престолов» выйдет в конце 2018-го или начале 2019 года — точная дата премьеры не раскрывается.