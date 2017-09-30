Бюджет нового сезона «Игры престолов» составил $90 млн
30 сентября 2017 - 14:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Телеканал HBO планирует потратить 15 миллионов долларов на каждый эпизод заключительного сезона «Игры престолов».
Общий бюджет восьмой части, в которую войдут шесть серий, составит 90 миллионов долларов, пишет Lenta.ru со ссылкой на Mashable.
Как пишет издание Vanity Fair, затраты на последний сезон могут возрасти еще больше. Хронометраж каждого эпизода составит около полутора часов.
Отмечается, что на серии первого сезона создатели «Игры престолов» тратили по 6 миллионов долларов.
В ноябре 2016-го стали известны размеры гонораров ведущих актеров фэнтезийной саги за съемки в седьмом и восьмом сезонах. Сумма каждого вознаграждения превысила миллион долларов за эпизод.
«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой фэнтезийной саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина. Седьмой сезон завершился 28 августа. Финальная, восьмая часть «Игры престолов» выйдет в конце 2018-го или начале 2019 года — точная дата премьеры не раскрывается.
Самое значимое
Это не иллюзия, а реальный и уже реализованный проект фонда «Интеллектуальный ренессанс» (IRF)
Всего намечено 3 концерта 93-летнего исполнителя. Первый концерт состоится 1 октября в городе Перт, 2-й - в Сиднее 4 октября, а 3-й - в Мельбурне 7 октября
Знаменитый артист даст всего один концерт 28 октября 2017 в зале Менора Мивтахим в Тель-Авиве
Документ, который содержит двадцать страниц и датирован 26 апреля 2016 года предназначался для внутреннего использования.
Partner news
Последние новости
МИД Турции: Визит турок в Нагорный Карабах не отражает официальную политику Анкары Он подчеркнул, что «Турция поддерживает территориальную целостность и позицию Азербайджана в вопросе урегулирования карабахского конфликта»
Армянские фигуристы борются за отбор на Олимпийские игры 2018 29 сентября завершились соревнования фигуристов-одиночников, где Армению представлял Славик Айрапетян
На Тайване iPhone 8 Plus взорвался во время подзарядки Жительница города Тайчжун по имени У приобрела 64-гигабайтную версию смартфона в золотистом цвете 23 сентября
Сарик Андреасян опубликовал постер своего нового фильма с ошибкой на английском языке Ошибку обнаружил один из комментаторов и решил сообщить режиссеру, что авторы плаката неправильно перевели девиз фильма — перепутали времена