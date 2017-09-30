Сарик Андреасян опубликовал постер своего нового фильма с ошибкой на английском языке
30 сентября 2017 - 15:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Российский режиссер Сарик Андреасян, снявший провалившийся в прокате фильм «Защитники», опубликовал в инстаграме постер своего нового англоязычного фильма «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. В постере оказалась допущена ошибка.
Историю о Виталии Калоеве, чья семья погибла в авиакатастрофе по вине диспетчера, уже экранизировали на Западе.В апреле 2017 года вышел фильм про Виталия Калоева «Последствия» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Картина основана на реальных событиях и рассказывает историю архитектора из России, убившего швейцарского авиадиспетчера после того, как из-за его ошибки погибли его жена и дети.
На плакате есть фраза I’ve giving up on God — судя по русскоязычному постеру, это перевод слогана фильма «Я поссорился с Богом». Но авторы плаката неправильно использовали глагольные времена: present perfect continuous вместо present perfect. Правильно будет звучать так: I’ve given up on God, пишет Medialeaks.
Ошибку обнаружил один из комментаторов и решил сообщить режиссеру, что авторы плаката неправильно перевели девиз фильма — перепутали времена. Но на его претензию сразу же отреагировала жена режиссера Алена. По ее мнению, авторы плаката уж точно не могли ошибиться.
Однако чуть позже ошибку признал сам режиссер. И честно признался, что вместо того, чтобы трусливо заменить плакат после указания на неточность, решил оставить все как есть.
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