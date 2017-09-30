На Тайване iPhone 8 Plus взорвался во время подзарядки

PanARMENIAN.Net - Новый iPhone 8 Plus взорвался во время подзарядки на Тайване.

Жительница города Тайчжун по имени У приобрела 64-гигабайтную версию смартфона в золотистом цвете 23 сентября. Гаджет взорвался на четвертый день, когда женщина подключила его к розетке при 70 процентах заряда аккумулятора, передает Lenta.ru со ссылкой на издание Gizmochina.

Из-за взрыва у iPhone 8 Plus отошла передняя панель, образовалась щель примерно в полсантиметра. Как выяснилось, это произошло спустя три минуты после начала подзарядки. При этом владелица смартфона использовала оригинальное зарядное устройство.

Гаджет отправили на фабрику для выяснения причин произошедшего.

Apple показала новые iPhone 8, 8 Plus и X 12 сентября. Первые два смартфона получили такой же, как у iPhone 7, дизайн и заднюю крышку из стекла. iPhone X имеет безрамочный 5,8-дюймовый OLED-дисплей, начало его продаж запланировано на 3 ноября.