Армянские фигуристы борются за отбор на Олимпийские игры 2018
30 сентября 2017 - 16:28 AMT
PanARMENIAN.Net - В немецком городе Оберсдорф с 28 по 30 сентября проходит международный турнир по фигурному катанию Nebelhorn Trophy 2017.
Это соревнование является для фигуристов последним шансом отобраться на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
29 сентября завершились соревнования фигуристов-одиночников, где Армению представлял Славик Айрапетян. Армянский спортсмен набрал 179.98 балла по итогам короткой (60.25) и произвольной (119.73) программ. Этот результат позволил Айрапетяну занять 12-е место среди 26 участников. В мужском соревновании разыгрывалось шесть путевок, пишет пресс-служба НОКА.
В соревновании фигуристок-одиночниц и танцевальных пар участники исполнили короткую программу. Анастасия Галустян пока занимает 15-е место среди 34 спортсменок. Дуэт Тина Карапетян/Симон Пру-Сенекал сейчас находится на 8-й позиции среди 18 пар участников.
30 сентября фигуристы продемонстрируют произвольную программу.
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