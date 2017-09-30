Армянские фигуристы борются за отбор на Олимпийские игры 2018

PanARMENIAN.Net - В немецком городе Оберсдорф с 28 по 30 сентября проходит международный турнир по фигурному катанию Nebelhorn Trophy 2017.

Это соревнование является для фигуристов последним шансом отобраться на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

29 сентября завершились соревнования фигуристов-одиночников, где Армению представлял Славик Айрапетян. Армянский спортсмен набрал 179.98 балла по итогам короткой (60.25) и произвольной (119.73) программ. Этот результат позволил Айрапетяну занять 12-е место среди 26 участников. В мужском соревновании разыгрывалось шесть путевок, пишет пресс-служба НОКА.

В соревновании фигуристок-одиночниц и танцевальных пар участники исполнили короткую программу. Анастасия Галустян пока занимает 15-е место среди 34 спортсменок. Дуэт Тина Карапетян/Симон Пру-Сенекал сейчас находится на 8-й позиции среди 18 пар участников.

30 сентября фигуристы продемонстрируют произвольную программу.