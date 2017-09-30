МИД Турции: Визит турок в Нагорный Карабах не отражает официальную политику Анкары

PanARMENIAN.Net - Визит граждан Турции в Нагорный Карабах не отражает официальную политику Анкары. Об этом говорится заявлении представителя министерства иностранных дел Турции Гусейна Муфтуоглу, опубликованном на сайте турецкого внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что «Турция поддерживает территориальную целостность и позицию Азербайджана в вопросе урегулирования карабахского конфликта», пишет Sputnik-Азербайджан.

Ранее Генеральная прокуратура АР возбудила уголовное дело в отношении граждан Турции, нарушивших государственную границу страны. Согласно полученной информации, 22 сентября граждане Турции Уфук Урас, Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу и Эрол Катырчыоглу посетили Карабах.

Они объявлены в межгосударственный розыск. Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры АР возбудило уголовное дело по статье 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) Уголовного кодекса АР. Все четверо привлечены в качестве обвиняемых по указанной статье.