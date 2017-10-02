Армения отстранена от чемпионата мира по тяжелой атлетике

PanARMENIAN.Net - Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила всю сборную Армении от участия в чемпионате мира, который пройдет с 28 ноября по 5 декабря в США.

Исполком IWF на состоявшемся в Бухаресте заседании принял решение отстранить на год национальные федерации 9 стран (Армения, Россия, Азербайджан, Турция, Казахстан, Китай, Украина, Беларусь, Молдова) за нарушение антидопинговых правил в прошлом, передает пресс-служба НОКА.

Решение вступит в силу с середины октября, следовательно, национальные сборные этх стран, в том числе Армении, не выступят на предстоящем в американском Анахайме чемпионате мира.