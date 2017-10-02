Джон Малкович с нетерпением ждет встречи с армянами
2 октября 2017 - 11:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Голливудская звезда Джон Малкович с нетерпением ожидает встречи с армянами. Он отправил видеообращение художественному руководителю и главному дирижеру Государственного молодежного оркестра Армении Сергею Смбатяну и армянской аудитории перед своим приездом в страну.
«Я здесь в довольно дождливом Сан-Себастьяне, в лучшей стране - в Испании. Скоро увижу вас и с нетерпением жду этого. Мы едем в Ереван. Надеюсь увидеть вас очень скоро»,- говорит Малкович в своем видеообращении.
Известный голливудский актер театра и кино, продюсер и кинорежиссер Джон Малкович приедет Армению. 11 октября он примет участие в открытии V международного фестиваля им. Арама Хачатуряна в Ереване.
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