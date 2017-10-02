Стрельба на фестивале в Лас-Вегасе: Есть погибшие и раненые

PanARMENIAN.Net - В американском Лас-Вегасе неизвестный открыл стрельбу у одного из крупнейших в городе казино Mandalay Bay.

«Мы расследуем сообщения о стрелке вблизи/в окрестностях казино Mandalay Bay Casino. Просим всех избегать данного района», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter полиции.

По данным газеты Hollywood Reporter, пострадали не менее двадцати человек. В то же время Reuters сообщает о двух погибших и 24 раненых. В полиции заявили, что нейтрализовали стрелка, пишет РИА Новости.

Мужчина, предположительно, стрелял с балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel. Он целился в посетителей фестиваля кантри-музыки, проходившего неподалеку.

Сообщения о стрельбе также поступали из других частей города, однако они не подтвердились. Полиция перекрыла ближайшие дороги, городской аэропорт Мак-Карран временно приостановил работу.