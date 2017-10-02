Стрельба на фестивале в Лас-Вегасе: Есть погибшие и раненые
2 октября 2017 - 11:33 AMT
PanARMENIAN.Net - В американском Лас-Вегасе неизвестный открыл стрельбу у одного из крупнейших в городе казино Mandalay Bay.
«Мы расследуем сообщения о стрелке вблизи/в окрестностях казино Mandalay Bay Casino. Просим всех избегать данного района», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter полиции.
По данным газеты Hollywood Reporter, пострадали не менее двадцати человек. В то же время Reuters сообщает о двух погибших и 24 раненых. В полиции заявили, что нейтрализовали стрелка, пишет РИА Новости.
Мужчина, предположительно, стрелял с балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel. Он целился в посетителей фестиваля кантри-музыки, проходившего неподалеку.
Сообщения о стрельбе также поступали из других частей города, однако они не подтвердились. Полиция перекрыла ближайшие дороги, городской аэропорт Мак-Карран временно приостановил работу.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
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