В Лондоне на тренировочной базе «Тоттенхэма» обнаружили бомбу

PanARMENIAN.Net - На тренировочной базе «Тоттенхэма» в Лондоне сотрудники клуба обнаружили бомбу времен Второй мировой войны.

На место были вызваны специалисты, которые обезвредили бомбу, говорит источник. Также были эвакуированы жители близлежащих домов, пишет UA-Football со ссылкой на Daily Mail.

Находились ли игроки команды и тренерский штаб на территории базы - неизвестно.

Ранее на тренировочной базе футбольного клуба «Штутгарта» также была обнаружена бомба.