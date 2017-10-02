В центре Астрахани сквер назвали «Армения»
2 октября 2017 - 13:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Скверу в Астрахани, на территории которого до 1930-ых годов находился армянский храм, дано официальное название «Армения».
Соответствующее постановление было принято на заседании городской администрации Астрахани, пишет Rusarminfo.
За сквером на пересечении ул. Советская/Калинина название «Армения» закрепилось давно, а в 2008 году на территории сквера был установлен армянский памятник – хачкар.
В мае 2017 года в сквере также было установлено два хачкара по случаю 300-летия со дня основания Российской и Ново-Нахичеванской Епархии Армянской Апостольской Церкви в России, а также в знак дружбы между армянским и российским народами.
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Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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