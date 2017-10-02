Вивьен Вествуд: Секрет моей молодости в редком принятии ванны

PanARMENIAN.Net - Британский дизайнер Вивьен Вествуд сообщила, что моется раз в неделю, поскольку чаще принимать ванну вредно.

В свои 76 лет она заявила, что в этом состоит секрет ее молодости. «Нельзя слишком много мыться», — отметила Вествуд, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

Ее муж австралийский дизайнер Андреас Кронталер подтвердил, что частые принятия ванны или душа влияют на возраст. «Она принимает ванну каждую неделю, вот почему она выглядит такой сияющей. Я моюсь раз в месяц», — рассказал он.

Вивьен Вествуд — британский дизайнер и основоположница стиля панк в моде. Отличительные черты одежды от Вествуд — асимметрия и модификация исторических костюмов.

В середине 1970-х годов она разрабатывала одежду для группы Sex Pistols и создавала для музыкантов сценические костюмы. С 1981 года Вествуд представляет свои коллекции на неделях моды в Лондоне, а с 1983-го — в Париже. В прошлом году они с мужем сшили костюмы для артистов Венского филармонического оркестра.