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Сопредседатель МГ ОБСЕ от США посетит Ереван и Баку с первым официальным визитом

Сопредседатель МГ ОБСЕ от США посетит Ереван и Баку с первым официальным визитом
2 октября 2017 - 17:58 AMT

PanARMENIAN.Net - На этой неделе сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шефер посетит с первым официальным визитом Ереван и Баку – для встречи с местными должностными лицами и ознакомления с ситуацией на месте. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Армении.

В ходе регионального визита Шефер вместе с сопредседателями от России и Франции примет участие во встречах высокого уровня.

В заявлении отмечается, что США поддерживают процесс мирного урегулирования карабахского конфликта и продолжат активно работать со сторонами в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ.

«Шефер в качестве сопредседателя от США поддерживает нашу политику, принятую в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ, которая заключается в следующем: справедливое урегулирование должно основываться на международном праве, которое включает Хельсинкский заключительный акт, принципы неприменения силы и угрозы силой, территориальной целостности и равноправия и самоопределения», – отмечается в сообщении посольства США.

Эндрю Шефер был назначен новым постоянным сопредседателем МГ ОБСЕ от США 24 августа, заменив на этом посту Ричарда Хогланда.

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