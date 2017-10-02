Борец Арсен Джулфалакян завоевал бронзу на международном турнире в Казахстане
2 октября 2017 - 17:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Два члена сборной Армении по греко-римской борьбе приняли участие в турнире Болата Турлыханова в Казахстане.
В весовой категории 75 кг Арсен Джулфалакян стал бронзовым призером. Саркису Кочаряну (85 кг) не удалось побороться за призовые места, передает пресс-служба НОКА.
Сборная Армении в ближайшем будущем проведет учебно-тренировочный сбор.
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