Газированная вода Chino’s: В Армении стартовало производство новой содовой для коктейлей
2 октября 2017 - 18:21 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении появилась новая газированная вода Chino’s. Идея производства содовой без лишних добавок принадлежит Ваану Саркисяну.
Как рассказал в беседе с PanARMENIAN.Net сам Ваан, идея производить содовую, которую можно будет использовать в коктейлях, пришла ему еще давно, так как сам он работает в барной индустрии.
«Барменам всегда нужна бывает хорошая содовая без лишних примесей для коктейлей. Газированная вода Chino’s – то, что нужно. Пока что производится только оптовая продажа воды ереванским барам и кафе, но думаю, если все пойдет хорошо, содовая появится и на прилавках супермаркетов, не исключен и экспорт»,- рассказал Ваан, добавив, что Chino’s – не минеральная вода, а просто газированная, и не станет конкурентом популярных местных брендов воды.
По его словам, сейчас оптовая цена бутылки составляет 130 драмов, в супермаркетах уже с наценкой вода все еще будет иметь доступную цену в районе 150-160 драмов.
Говоря о выборе названия газировки - Chino’s, Ваан отметил, что решил сделать свое второе имя брендом.
«Меня еще с раннего детства, лет с четырех, все называют Чино. Просто в детстве я был довольно пухлым и с узкими глазами, что делало меня похожим на китайца (на армянском китаец - «чинаци»). Это прозвище закрепилось за мной и стало моим первым именем, более известным, чем Ваан. Вот я и решил сделать из него бренд»,- рассказал Ваан.
Вода произведена в Армении, название, дизайн бутылки и этикетки - все разработал сам Ваан, продажей он так же занимается лично.
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