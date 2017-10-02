Около трети азербайджанок за то, чтобы их избивали мужья
2 октября 2017 - 18:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Около трети азербайджанских женщин считают правильным избиение мужьями жен. Об этом стало известно в результате опроса.
В Центре общественного здравоохранения и реформ Минздрава Азербайджана было проведено мероприятие, посвященное всемирному дню ненасилия.
Методист Центра общественного здравоохранения и реформ Минздрава АР Раиса Ахмедова отметила, что среди женщин был проведен опрос в связи с бытовым насилием, пишет АПА.
«Опрос был проведен в Лянкяранском, Бейлаганском, Физулинском и Шамкирском районах среди 400 женщин в возрасте старше 18 лет. У респондентов спросили о статусе женщин, о том, в каком случае у мужчины есть право бить женщину, среди которых были подгоревшая еда, конфликт с мужем, выход из дома без разрешения мужа, отказ от интимной близости. Среди опрашиваемых некоторые женщины согласились, что в этих случаях мужчина может ударить свою жену. В целом 28% респондентов считают правильным избиение мужьями жен по одной из этих причин»,- отметила Ахмедова.
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