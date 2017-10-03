Дэн Билзерян оказался в эпицентре стрельбы в Лас-Вегасе

PanARMENIAN.Net - Американский миллионер армянского происхождения и игрок в покер, который за свою любовь к фотографиям красивой жизни получил прозвище «король Instagram», Дэн Билзерян оказался на месте стрельбы в Лас-Вегасе.

2 октябрянеизвестный открыл огонь по посетителям фестиваля кантри рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе. По словам местного шерифа, погибли 59 человек, еще более 500 госпитализированы. Таким образом, стрельба в Лас-Вегасе стала крупнейшей в истории США по числу жертв.

ВInstagram Билзеряна появилось видео с места событий. «Мы были на сцене, когда началась стрельба»,- рассказал он изданиюPEOPLE.

По словам Билзеряна, им потребовалось около 15 секунд, чтобы понять, что произошло. «Это звучало как фейерверк»,- рассказал он.

После того, как Билзерян оказался в безопасности, он принял решение взять оружие и вернуться обратно, чтобы помоь людям, однако ему это не удалось, так как территорию оцепила полиция.

По последним данным полиции, стрелявшим был 64-летний житель Лас-Вегаса Стефен Паддок. Он раньше не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Паддок стрелял по посетителям кантри-фестиваля из номера, расположенного на 32-м этаже отеля рядом с казино.