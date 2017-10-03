МИД РА: Подтвержденных данных об армянах в числе пострадавших в Лас-Вегасе нет

PanARMENIAN.Net - Подтвержденных данных об армянах в числе пострадавших в ходе стрельбы в Лас-Вегасе нет. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян.

2 октября неизвестный открыл огонь по посетителям фестиваля кантри рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе.В результате атаки в центре Лас-Вегаса, по последним данным, погибли 59 и ранены 527 человек.

«Почетный консул Армении в Лас-Вегасе поддерживает постоянную связь с местными властями и правоохранительными органами», – отметил Балаян.

В доме мужчины, открывшего стрельбу у казино Mandalay Bay в центре Лас-Вегаса и убившего 59 человек, найдены 18 единиц стрелкового оружия, несколько тысяч патронов, а также взрывчатые вещества. Об этом вечером 2 октября сообщил представитель местной полиции Джозеф Ломбардо.

В автомобиле 64-летнего Стивена П. найдено также несколько фунтов нитрата аммония, который может использоваться для изготовления бомб. Как сообщалось ранее, в гостиничном номере, из окна которого Стивен П. предположительно вел стрельбу, было обнаружено до 19 единиц оружия, пишет Deutsche Welle.

В ночь на 2 октября Стивен П. расстрелял из автоматической винтовки зрителей концерта кантри-музыки, проходившего под открытым небом на знаменитом бульваре Лас-Вегас-Стрип. Стрелявший действовал в одиночку и, по словам шерифа, покончил с собой до прибытия полиции.

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) утверждала о своей причастности к инциденту, но ФБР не нашло связи между преступником и ИГ.

Этот инцидент со стрельбой повлек за собой наибольшее количество жертв в современной истории США. Так, трагедия в ночном клубе в Орландо в июне 2016 года унесла жизни 49 человек.