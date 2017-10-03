Серж Танкян записал саундтрек к фильму «Легенда о Коловрате»

PanARMENIAN.Net - Всмирно известный американский рок-музыкант армянского происхождения, солист группы System of a Down Серж Танкян завершил работу над созданием саундтрека к фильму режиссера Ивана Шурховецкого «Легенда о Коловрате», производством которого занимаются «Киностудия КИТ» и компания «Централ Партнершип».

Лирическая композиция под названием «Прекрасный день, чтобы умереть/A Fine Morning to Die» – основная для предстоящей картины – стала результатом совместной работы солистки группы IOWA Екатерины Иванчиковой и Сержа Танкяна, пишет Kino-teartr.ru.

Вокалист легендарной группы System of a Down приезжал в Москву в начале июля и подробно рассказывал о своей работе. Сюрпризом стало, что вместе с ним над ключевой композицией будущей картины работала солистка группы IOWA.

Певица рассказала, что письмо от Танкяна, который предложил ей вместе поработать над «Легендой о Коловрате», пришло совершенно неожиданно. У ее группы был плотный гастрольный график, она хотела выйти «из зоны комфорта», а буквально накануне смотрела клипы Сержа Танкяна и искала в них вдохновение для своих новых работ.

«Это был всплеск, во мне что-то взорвалось, посыпалось, долго кружилось, как конфетти», – рассказала певица о своих ощущениях от письма легенды музыки.

Фильм «Легенда о Коловрате» производства «Централ партнершип» и киностудии КИТ выйдет в прокат 30 ноября 2017 года. Главные роли в российском фэнтези исполнили Илья Малаков, Алексей Серебряков, Александр Ильин-младший и Юлия Хлынина. В нем рассказывается о нашествии на Русь хана Батыя.