Серж Танкян записал саундтрек к фильму «Легенда о Коловрате»
3 октября 2017 - 11:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Всмирно известный американский рок-музыкант армянского происхождения, солист группы System of a Down Серж Танкян завершил работу над созданием саундтрека к фильму режиссера Ивана Шурховецкого «Легенда о Коловрате», производством которого занимаются «Киностудия КИТ» и компания «Централ Партнершип».
Лирическая композиция под названием «Прекрасный день, чтобы умереть/A Fine Morning to Die» – основная для предстоящей картины – стала результатом совместной работы солистки группы IOWA Екатерины Иванчиковой и Сержа Танкяна, пишет Kino-teartr.ru.
Вокалист легендарной группы System of a Down приезжал в Москву в начале июля и подробно рассказывал о своей работе. Сюрпризом стало, что вместе с ним над ключевой композицией будущей картины работала солистка группы IOWA.
Певица рассказала, что письмо от Танкяна, который предложил ей вместе поработать над «Легендой о Коловрате», пришло совершенно неожиданно. У ее группы был плотный гастрольный график, она хотела выйти «из зоны комфорта», а буквально накануне смотрела клипы Сержа Танкяна и искала в них вдохновение для своих новых работ.
«Это был всплеск, во мне что-то взорвалось, посыпалось, долго кружилось, как конфетти», – рассказала певица о своих ощущениях от письма легенды музыки.
Фильм «Легенда о Коловрате» производства «Централ партнершип» и киностудии КИТ выйдет в прокат 30 ноября 2017 года. Главные роли в российском фэнтези исполнили Илья Малаков, Алексей Серебряков, Александр Ильин-младший и Юлия Хлынина. В нем рассказывается о нашествии на Русь хана Батыя.
Самое значимое
«Я здесь в довольно дождливом Сан-Себастьяне, в лучшей стране - в Испании. Скоро увижу вас и с нетерпением жду этого. Мы едем в Ереван. Надеюсь увидеть вас очень скоро»,- говорит Малкович
«Мы организовали рекламную кампанию, потратили деньги и делали все от себя зависящее, чтобы концерт состоялся, но билеты не продались»,- отметил он
В беседе с PanARMENIAN.Net концертный директор Монатика Тамара Васюхина заявила, что в отмене концерта виновата компания-организатор Prime Production
Это не иллюзия, а реальный и уже реализованный проект фонда «Интеллектуальный ренессанс» (IRF)
Partner news
Последние новости
Известны лауреаты Нобелевской премии по физике Вайсс считает, что присуждение ему премии - это награда всем людям, которые трудились в проекте LIGO
«Барселона» присоединилась к всеобщей забастовке организаций Каталонии: Клуб закрыт «Футбольный клуб «Барселона» присоединяется к всеобщей забастовке, клуб будет закрыт. Ни одна из команд, в том числе молодежных, не будет тренироваться», — говорится в сообщении клуба
Более 650 женщин в Азербайджане страдают от алкоголизма «От алкоголизма страдают в основном лица в возрасте 30-35 лет. В 2016 году в связи с алкогольной зависимостью на учет поставлен 551 человек, в том числе 28 женщин», - отметила она
Пике и Рамос поругались из-за референдума о независимости Каталонии После референдума Каталонии о независимости отношения игроков окончательно испортились. Защитники поругались во время тренировки