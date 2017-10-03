WSJ: Samsung заработает на iPhone X больше, чем на Galaxy S8
3 октября 2017 - 11:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Samsung, чьи смартфоны являются основными конкурентами айфонов на глобальном рынке, зарабатывает на производстве комплектующих для смартфонов компании Apple больше, чем на производстве комплектующих для своих собственных смартфонов. Такие выводы содержатся в исследовании, проведенном компанией Counterpoint Technology для The Wall Street Journal.
Авторы исследования предполагают, что в ближайшие 20 месяцев на рынке будет продано около 130 млн новых iPhone X и около 50 млн Galaxy S8. При том, что с одного iPnone X корейская компания будет получать по $110, а с одного Galaxy S8 – $202, в итоге на айфонах Samsung заработает на $4 млрд больше, пишет Republic.
Как отмечает издание, случаи сотрудничества между крупными конкурентами не являются редкостью для мирового рынка, однако связи между Samsung и Apple намного глубже, чем это обычно бывает в подобных ситуациях.
Сотрудничество между двумя компаниями началось более 10 лет назад, когда Samsung начал изготавливать флэш-память для незадолго до этого появившихся на рынке плееров iPod. С появлением iPhone корейская компания превратилась в основного производителя микрочипов и OLED-дисплеев для них.
При этом, отмечает WSJ, тесное сотрудничество не стало препятствием для крупных судебных споров между компаниями. Так, в 2011 году Apple подала иск против Samsung из-за того, что дизайн Galaxy S оказался похож на дизайн айфона, и с требованием выплатить $400 млн. Этот судебный процесс до сих пор не завершен.
Прибыли Apple и Samsung суммарно составляют до 95% от прибылей всего рынка смартфонов.
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