Скончался американский рок-певец Том Петти
3 октября 2017 - 12:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Рок-певец Том Петти, перенесший сердечный приступ, скончался. 66-летнего музыканта обнаружили без признаков жизни в его доме в Малибу в ночь на 2 октября. Он был без сознания, пульс отсутствовал.
Почти сутки он провел в больнице, однако спасти его было нельзя и семья певца обнародовала заявление о его смерти.
«Он упокоился с миром в 20:40 по тихоокеанскому времени (3:40 по Гринвичу, 7:40 по Еревану) в окружении членов семьи, музыкантов его группы и друзей», - сообщил менеджер певца Тони Димитриадес, пишет BBC.
Согласно первоначальным сообщениям, после прибытия в больницу врачи констатировали, что мозг музыканта не подает признаков активности, после чего было принято решение отключить его от системы жизнеобеспечения. Сначала полиция Лос-Анджелеса подтвердила факт смерти певца, однако позже отозвала свое заявление, сообщив, что оно была распространено по ошибке. В новом сообщении полиции говорилось, что, поскольку в заболевании певца не усматривается криминальной составляющей, полиция не занимается этим делом и не обладает информацией о его состоянии.
Том Петти получил известность в 1970-х годах в составе своей группы Tom Petty and the Heartbreakers благодаря таким хитам, как American Girl, Stop Draggin' My Heart Around, Breakdown, Listen to Her Heart и многим другим. Петти также добился успеха и в соло карьере. В 1989 году появился его альбом Full Moon Fever, главный хит которого - Free Fallin' - добрался до 7 места в хит-параде Billboard Hot 100. Всего в его дискографии - 3 сольных альбома и 13 в составе группы.
В 2002 году Петти удостоился звезды в Зале славы рок-н-ролла. Широко известна история о том, что изначально он решил стать музыкантом, после того как пожал руку Элвису Пресли в 1950-х годах - тогда он обменял свою рогатку на целую коробку пластинок и посвятил себя музыке.
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